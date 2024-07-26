Італія

Римляни дуже хочуть підписати українського бомбардира.

Нападник каталонської Жирони Артем Довбик погодив умови особистого контракту з римською Ромою розрахований до 2029 року із зарплатнею в 3 млн. євро на рік. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, мадридський Атлетіко, що конкурує з "Вовками" за підписання українського форварда, запропонував Довбику зарплату в 2,5 млн. євро.

Підкреслюється, що "матрацники" готові заплатити Жироні 40 млн. євро за 27-річного українця, проте Рома має намір зробити ще більш вигідну пропозицію.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.