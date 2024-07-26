Римляни дуже хочуть підписати українського бомбардира.
Довбик, getty images
26 липня 2024, 20:47
Нападник каталонської Жирони Артем Довбик погодив умови особистого контракту з римською Ромою розрахований до 2029 року із зарплатнею в 3 млн. євро на рік. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, мадридський Атлетіко, що конкурує з "Вовками" за підписання українського форварда, запропонував Довбику зарплату в 2,5 млн. євро.
Підкреслюється, що "матрацники" готові заплатити Жироні 40 млн. євро за 27-річного українця, проте Рома має намір зробити ще більш вигідну пропозицію.
Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.