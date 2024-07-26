Італія

Українець, ймовірно, перейде до команди Де Россі.

Інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляє, що перемовини Роми та Жирони щодо трансферу Артема Довбика на просунутій стадії. Клуби обговорюють суму компенсації за українця.

"У ці години Рома успішно завершує переговори з Артемом Довбиком щодо умов особистого контракту. "Джаллороссі" готові запропонувати Жироні 30-32 мільйони євро плюс бонуси", – написав Ді Марціо.

Нагадаємо, Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.