Українець, ймовірно, перейде до команди Де Россі.
ДОВБИК, GETTY IMAGES
26 липня 2024, 15:50
Інсайдер Джанлука Ді Марціо повідомляє, що перемовини Роми та Жирони щодо трансферу Артема Довбика на просунутій стадії. Клуби обговорюють суму компенсації за українця.
"У ці години Рома успішно завершує переговори з Артемом Довбиком щодо умов особистого контракту. "Джаллороссі" готові запропонувати Жироні 30-32 мільйони євро плюс бонуси", – написав Ді Марціо.
Нагадаємо, Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року.
Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.