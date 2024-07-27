Італія

Українець близький до переїзду у "Вічне місто".

Нападник каталонської Жироні Артем Довбик відмовився від переходу до мадридського Атлетіко. Про це заявив агент 27-річного українця Олексій Люндовський.

"Атлетіко — великий клуб, але ми не побачили тут серйозний проєкт для Артема. Також їхня пропозиція у фінансовому плані значно поступається пропозиціям інших зацікавлених у Артемі клубах", — наводить слова агента Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Люндовський в соцмережі Instagram вже підписався на офіційну сторінку римської Роми.

Раніше повідомлялося, що Рома погодила контракт з Довбиком.