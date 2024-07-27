Італія

Очільник Лаціо прокоментував потенційний трансфер.

Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес запалював у складі своєї національної збірної на Копа Америка-2024, допомігши їй одним голом та шість асистами дістатись до фіналу турніру, де "триколірні" поступились Аргентині.

Після такого надзвичайно успішного виступу 33-річному виконавцю раптово стало тісно в бразильському Сан-Паулу, тож він домовився про дострокове завершення контракту з клубом.

Але куди Хамес планує піти далі? Пропозиції поступово починають надходити до його агентів, але конкретикою першою розродилась іспанська Сельта з Віго.

Після цього преса почала пов’язувати Родрігеса чутками з римським Лаціо, що прокоментував у своєму останньому інтерв’ю президент "орлів" Клаудіо Лотіто.

"Хамес? Побачимо. Нам потрібно провести цілий ряд оцінок щодо його зарплати, комісійних агентів і сумісності цього гравця з новою політикою клубу, а не лише зосереджуватися на тому факті, що гравець прибуває на ринку вільних агентів.

Як сказав директор Фабіані, ми повинні спочатку думати про продаж футболістів.

Наша гра на трансферному ринку ще не закінчена. Якщо будуть можливості, ми за них хапатимемось", — заявив італійський функціонер.

У цьому сезоні бразильського футболу на рахунку Хамеса два голи та сім гольових передач у 14 матчах.