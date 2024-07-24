Іспанія

33-річному колумбійцю запропоновано контракт до 2026 року.

Колишній півзахисник мадридського Реала Хамес Родрігес може повернутися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного колумбійця зацікавлена ​​Сельта, яка запропонувала футболістові контракт до літа 2026 року.

Також зазначається, що якщо трансфер відбудеться, то Хамес дістанеться клубу безкоштовно, оскільки зараз він намагається розірвати контракт із Сан-Паулу.

Минулого сезону Хамес провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти. Також на його рахунку гол та шість гольових передач на минулому Кубку Америки, де його країна дійшла до фіналу та поступилася Аргентині (0:1).