Італія

Римський клуб уже погодив з агентами умови особистого контракту.

Нападник Жирони Артем Довбик близький до переходу в Рому, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, римський клуб погодив з агентами українця умови особистого контракту.

Очікується, що з 27-річним форвардом підпишуть контракт до літа 2029 року.

Наступного тижня Рома і Жирона почнуть конкретні переговори про суму трансферу, перша пропозиція складе понад 30 мільйонів євро.

Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.