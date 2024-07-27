Римський клуб уже погодив з агентами умови особистого контракту.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
27 липня 2024, 23:28
Нападник Жирони Артем Довбик близький до переходу в Рому, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, римський клуб погодив з агентами українця умови особистого контракту.
Очікується, що з 27-річним форвардом підпишуть контракт до літа 2029 року.
Наступного тижня Рома і Жирона почнуть конкретні переговори про суму трансферу, перша пропозиція складе понад 30 мільйонів євро.
Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт.
Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.