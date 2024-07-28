Італія

Однак футболіст не хоче покидати склад "россонері".

Ясін Адлі привернув увагу саудівського клубу.

Італія трансферна. Літні переходи

Як повідомляє Calciomercato, Аш-Шабаб дав Мілану зрозуміти, що готовий придбати півзахисника за 14 млн євро — цієї суми має бути достатньо, щоб задовольнити запити "россонері", готових вислуховувати пропозиції.

Однак сам француз не хоче переходити до клубу з Ер-Ріяда і сподівається залишитися в Мілані.

Минулого сезону 23-річний футболіст провів 24 гри в Серії А і забив 1 гол.