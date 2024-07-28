Римський клуб запропонує 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
28 липня 2024, 20:59
Рома продовжує проявляти детальний інтерес до Артема Довбика. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, "вовки" приготували першу пропозицію щодо українського форварда.
Римський клуб запропонує Жироні 35 мільйонів євро з урахуванням бонусу. Переговори з каталонською командою відбудуться наступного тижня.
Що стосується Довбика, то він уже домовився з Ромою про особистий контракт на п'ять років. Він хоче перейти в клуб із Риму.
У Довбика була пропозиція від мадридського Атлетіко, проте він захотів перейти в Рому.
Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.