Італія

Римський клуб запропонує 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Рома продовжує проявляти детальний інтерес до Артема Довбика. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, "вовки" приготували першу пропозицію щодо українського форварда.

Римський клуб запропонує Жироні 35 мільйонів євро з урахуванням бонусу. Переговори з каталонською командою відбудуться наступного тижня.

Що стосується Довбика, то він уже домовився з Ромою про особистий контракт на п'ять років. Він хоче перейти в клуб із Риму.

У Довбика була пропозиція від мадридського Атлетіко, проте він захотів перейти в Рому.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.