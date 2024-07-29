Італія

Форвард має дуже цікаву футбольну долю.

Іспанський нападник Ікер Браво напередодні в складі збірної своєї країни виграв чемпіонат Європи-2024 в Північній Ірландії, відзначившись голом у ворота Франції в фінальній грі (2:0).

Незважаючи на це, доля 19-річного юнака на клубному рівні досі залишається невизначеною.

Його футбольна освіта починалась у каталонській Барселоні, проте транзитом через академію леверкузенського Баєра він опинився в мадридському Реалі влітку 2022 року, аби вже за два роки повернутись до "фармацевтів", бо "галактікос" не побачили в ньому перспективи.

Цілком імовірно, що "вершкові" в підсумку пошкодують про свій завчасний вердикт, адже їхній колишній футболіст готується зробити перший крок у "дорослому" футболі з трансферу до фріульського Удінезе.

Умови переходу повністю ще невідомі, проте в ЗМІ є запевнення, що Баєр залишить за собою 50% від наступного продажу футболіста.

На рахунку Браво три голи та дві гольові передачі за минулий сезон Юнацької ліги УЄФА в складі Реала.