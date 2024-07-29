Італія

Італійський фахівець працює не покладаючи рук.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте розповів про підготовку команди до нового сезону. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Після довгих тренувань із великими навантаженнями ми починаємо трохи оговтуватися. Невеликі труднощі — це нормально, ми повинні подякувати хлопцям за терпіння.

Ми намагаємося працювати над атакувальною та захисною фазою. Я бачу команду, яка проявляє інтенсивність і працює разом. Ми можемо і повинні вдосконалюватися, тому що протягом сезону в іграх виникатимуть ситуації, в яких ми повинні будемо проявляти найкращі якості.

Ми старанно працюємо з тактичної точки зору, щоб надати команді індивідуальності. Я дуже задоволений готовністю і бажанням хлопців, але у нас ще є можливості для вдосконалення. Через кілька днів буде наступний товариський матч із Брестом. Ми старанно працюємо з усіх точок зору, тактично і фізично. Наполі продовжує працювати в цих матчах на майбутнє", — сказав Конте.