Італія

Хавбек пропустить щонайменше два тижні.

Фабіо Міретті отримав перелом кістки стопи і пропустить щонайменше 2 тижні.

Раніше туринський клуб продовжив контракт з італійським півзахисником до 2028 року.

Минулого тижня Фабіо Міретті вирушив з Ювентусом до Німеччини в рамках передсезонної підготовки. Хавбек брав участь у товариському матчі проти Нюрнберга, який закінчився поразкою Юве з рахунком 0:3.

Після матчу Міретті пройшов медичне обстеження, яке виявило складний перелом третьої клиновидної кістки стопи. Гравцеві доведеться пройти нове обстеження через 15 днів, протягом цього періоду він не братиме участі в тренуваннях.

Минулого сезону Міретті зіграв у 25 матчах чемпіонату Італії, забив 1 гол і віддав 1 результативний пас.