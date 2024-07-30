Гравець перенесе операцію.
Алесандро Флоренці, Getty Images
30 липня 2024, 00:12
Алессандро Флоренці пропустить передсезонний тур Мілана в США через травму, повідомляє ANSA.
33-річний захисник отримав травму в першому таймі товариського матчу з Манчестер Сіті (3:2). Футболіст пройшов МРТ, у нього було виявлено пошкодження зв'язок коліна і меніска.
Флоренці залишить розташування "россонері" і повернеться до Італії, де перенесе артроскопічну операцію.
У минулому сезоні Серії А Алессандро провів 31 матч, відзначившись 1 голом і 4 асистами.