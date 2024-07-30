Італія

Гравець перенесе операцію.

Алессандро Флоренці пропустить передсезонний тур Мілана в США через травму, повідомляє ANSA.

33-річний захисник отримав травму в першому таймі товариського матчу з Манчестер Сіті (3:2). Футболіст пройшов МРТ, у нього було виявлено пошкодження зв'язок коліна і меніска.

Флоренці залишить розташування "россонері" і повернеться до Італії, де перенесе артроскопічну операцію.

У минулому сезоні Серії А Алессандро провів 31 матч, відзначившись 1 голом і 4 асистами.