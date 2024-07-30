Жирона відхилила першу пропозицію Роми щодо Артема Довбика, повідомляє Sky Sports Italia

За інформацією джерела, римський клуб запропонував 32 мільйони євро і ще 4 мільйони у вигляді бонусу. Жирону це не влаштувало. 

Каталонський клуб хоче 35 мільйонів євро і 5 млн у вигляді бонусів. 

Нагадаємо, що Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.