Італія

Каталонський клуб хоче більше грошей.

Жирона відхилила першу пропозицію Роми щодо Артема Довбика, повідомляє Sky Sports Italia.

За інформацією джерела, римський клуб запропонував 32 мільйони євро і ще 4 мільйони у вигляді бонусу. Жирону це не влаштувало.

Каталонський клуб хоче 35 мільйонів євро і 5 млн у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що Жирона вже має домовленість з мадридським Атлетіко щодо переходу Артема на суму в 40 млн євро, але "матрацники" не можуть погодити особистий контракт.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.