Італія

Форвард поступово наближається до завершення кар’єри.

Перуанський нападник італійського походження Джанлука Лападула є справжнім футбольним пілігримом, адже за часи виступів на Апеннінському півострові встиг пограти за чималу кількість місцевих клубів та навіть одного разу побувати в оренді в словенській Гориці.

Також за плечима 34-річного виконавця виступи за молодіжні команди Ювентуса, Тревізо, Про Верчеллі, Івреа, Парми, Атлетіко Рома та "дорослі" команди Парми, Равенни, Сан Маріно, Чезени, Фрозіноне, Терамо, Пескари, Мілана, Дженоа, Лечче та Беневенто.

Але останні два роки він провів у сардинському Кальярі, у складі якого за минулий сезон відіграв 24 матчі, забив чотири голи та віддав один гольовий пас.

І на цьому, судячи з усього, його виступи в Серії A найближчим часом мають піти на павзу, адже Піза із Серії B запропонувала сардинцям трансфер їхнього футболіста, а головний тренер Філіппо Індзагі особисто зацікавлений у цьому переході.

Вартість придбання очікується в межах 2 млн євро.