Італія

45 мільйонів євро — перший бід від туринців для Аталанти.

Атакуючий півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс погодив умови особистого контракту з Ювентусом ще в травні, а тепер туринці перейшли до офіційної фази переговорів із бергамасками.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ювентус зробив першу офіційну пропозицію щодо 26-річного нідерландця, якого клуб визначив чи не головною трансферною ціллю на літо.

За інформацією джерела, Аталанта маж на столі офіційний бід у розмірі 45 мільйонів євро, проте характер рішення бергамасків наразі невідомий.

Минулого сезону Тен Копмейнерс відіграв за Аталанту 50 матчів, забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. Він виграв разом з італійським клубом Лігу Європи та став найкращим бомбардиром "Богині" за підсумками сезону-2023/24.