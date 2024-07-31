Італія

Півзахисник звернувся до вболівальників після відходу з клубу.

Історія французького центрального півзахисника Адрієна Рабьо в туринському Ювентусі добігла свого завершення цього літа разом із терміном дії контракту.

28-річний виконавець провів у складі "зебр" п’ять років, упродовж яких зіграв 212 матчів, забив 22 м’ячі та віддав 15 гольових передач.

Наостанок Адрієн залишив повідомлення у власних соціальних мережах для фанатів "б’янконері".

"Після п’яти сезонів в Ювентусі, п’яти років в Турині, я хочу попрощатись і подякувати вам. Усім, хто був поруч зі мною. Клубу і всьому персоналу.

І вам, уболівальники, ви завжди були близькими і дуже ласкаві до мене!

Дякую за все, Ювентусе, до побачення і удачі", — заявив французький виконавець.

Рабьо в складі Ювентуса ставав чемпіоном Італії-2019/20, двічі брав кубок Італії (2020/21, 23/24) та одного разу здобував Суперкубок Італії (2020/21).