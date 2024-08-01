Італія

Туринці потужно працюють на трансферному ринку.

Туринський Ювентус досяг домовленості з нападником дортмундської Боруссії Карімом Адеємі щодо умов особистого контракту. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, 22-річний німець погодився підписати угоду з "б'янконері" терміном на п'ять років, що передбачає заробітну плату в розмірі близько 3,5 млн. євро на рік із урахуванням різноманітних бонусів.

Тим не менш зазначається, що на рівні домовленостей між клубами можуть виникнути складнощі через запитувану керівництвом Боруссією Д ціну в розмірі 50 млн. євро. Перемовини тривають.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Минулого сезону Карім Адеємі відіграв за Боруссію Д 34 матчі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.