Італія

Колумбійський функціонер різко висловився про трансферні чутки щодо свого співвітчизника.

Напередодні президент римського Лаціо Клаудіо Лотіто не став спростовувати інформацію щодо можливого підписання атакуючого півзахисника Сан-Паулу Хамеса Родрігеса, проте спортивний директор клубу Анджело Фабіані був більш конкретним щодо цього питання.

Колумбійський функціонер, який відповідає за трансферну політку римлян, заявив, що трансфер його співвітчизника до "орлів" ніколи ним не розглядався і не розглядається.

"Я б ніколи в житті не підписав контракт з Хамесом Родрігесом. Просто неможливо. Всі цю чутки — чиясь вигадка.

Йому 33 роки, і він ніколи не грав більше ніж 12-13 ігор за останні роки… Він добре виступив на Кубку Америки, але ми навіть ніколи не цікавилися Хамесом навіть у формальному ключі", — цитує слова директора Лаціо журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Radio Se.

Раніше повідомлялося, що Хамес Родрігес може повернутися до Іспанії на тлі інтересу Сельти.