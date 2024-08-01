Італія

Лідер Дженоа є головною ціллю "фіалок".

Нападник Дженоа Альберт Гудмундссон може змінити клубну прописку цього літа, оскільки Фіорентина веде з ним переговори. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "фіалки" готують офіційну пропозицію щодо лідера "грифонів".

Фінансові аспекти не вказуються, проте раніше 27-річний ісландець був у списку туринського Ювентуса щодо потенційних підсилень.

У минулому сезоні Гудмундссон провів 37 матчів, забив 16 голів та віддав 5 результативних передач.