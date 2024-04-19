Італія

Перші контакти між сторонами пройшли позитивно.

Нападник Дженоа Альберт Гудмундссон у літнє трансферне вікно може змінити клуб, але залишитися в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, перші контакти між представниками 26-річного ісландця та туринського клубу пройшли успішно.

Зазначається, що між клубами поки що переговорів не було, але "стара синьйора" пропонує Альберту контракт до літа 2028 року з окладом 2,5 мільйонів євро за сезон плюс бонуси.

У нинішньому сезоні Гудмундссон провів 32 матчі, в яких забив 15 голдів та віддав чотири асисти.