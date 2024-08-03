Італія

Серйозна конкуренція у лондонського клубу.

Чинний чемпіона Італії міланський Інтер складе конкуренцію лондонському Вест Гему в боротьбі за підписання правого фулбека Манчестер Юнайтед Аарона Ван-Біссака. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, 26-річний англієць схиляється до того, щоб продовжити кар'єру за межами Англії, однак він все одно серйозно розглядає пропозицію "молотобойців".

Зазначається, що керівництво "червоних дияволів" хоче отримати за свого гравця 15 млн. фунтів стерлінгів, проте Вест Гем готовий заплатити лише 10 млн. фунтів.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Аарон Ван-Біссака відіграв за МЮ 30 матчів та віддав 3 результативні передачі.