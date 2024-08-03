Італія

Клуб хоче отримати за гравця близько 10-15 мільйонів євро.

Вестон Маккенні може покинути Ювентус цього літа.

За відомостями журналіста Флоріана Плеттенберга, 25-річний півзахисник не проти повернутися в Бундеслігу, де до переходу в туринський клуб він виступав за Шальке.

У Маккенні залишився рік за контрактом. Ювентус готовий продати гравця за 10-15 млн євро.

У минулому сезоні Серії А американець зіграв 34 матчі і віддав 7 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Маккенні може стати одноклубником Мессі в Інтер Маямі.