Клуб хоче отримати за гравця близько 10-15 мільйонів євро.
Вестон Маккенні, Getty Images
03 серпня 2024, 23:23
Вестон Маккенні може покинути Ювентус цього літа.
За відомостями журналіста Флоріана Плеттенберга, 25-річний півзахисник не проти повернутися в Бундеслігу, де до переходу в туринський клуб він виступав за Шальке.
У Маккенні залишився рік за контрактом. Ювентус готовий продати гравця за 10-15 млн євро.
У минулому сезоні Серії А американець зіграв 34 матчі і віддав 7 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Маккенні може стати одноклубником Мессі в Інтер Маямі.