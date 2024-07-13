Італія

Американець має кілька варіантів продовження кар'єри.

Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного американця зацікавлений Інтер Маямі, у якому виступають Ліонель Мессі та українець Сергій Кривцов.

Також зазначається, що футболіст має пропозиції від європейських клубів і зараз він обирає подальший шлях для своєї кар'єри. При цьому, якщо він переїде в Америку, йому доведеться піти на зниження зарплати.

Діючий контракт Вестона зі "старою синьйорою" розрахований до літа 2025 і він вже відхилив одну із пропозицій щодо його продовження.

Минулого сезону Маккенні провів 38 матчів, у яких віддав десять гольових передач.