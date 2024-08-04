Італія

Захисник продовжить кар'єру в Ередивізі.

Ювентус відправить Даніеле Ругані в оренду в Нідерланди.

Juventus News 24 з посиланням на Corriere dello Sport повідомляє, що туринці наближаються до укладення угоди з Аяксом. Очікується, що все буде оформлено до кінця наступного тижня.

Вирішальну роль у майбутньому переході зіграв Франческо Фарьолі, новий головний тренер амстердамців.

Ругані приєднається до Аякса на правах оренди без опції викупу, але остаточний трансфер може бути розглянутий у тому випадку, якщо захисник добре проявить себе.

У сезоні-2023/24 Даніеле провів 17 ігор у Серії А і забив 2 голи.