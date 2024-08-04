Італія

Зростає ймовірність того, що футболіст залишиться в нинішній команді.

Віктор Осімген опинився в непростій ситуації в Наполі. Нападник пропустив уже п'ятий товариський матч і продовжує тренуватися індивідуально.

Corriere dello Sport повідомляє, що неаполітанці не отримують жодних пропозицій про трансфер форварда, який бажає змінити команду.

Атлетіко придбав Александра Серлота замість Рандаля Коло-Муані, і тому ПСЖ зараз важко знайти місце для Осімгена. Арсенал працює над купівлею Віктора Дьокереша (Спортінг), а в Челсі нігерійцю переходити не дуже хочеться, хоча варіант з його обміном на Ромелу Лукаку розглядався клубами.

Наполі, як і раніше, не збирається продавати Осімгена дешевше 100 млн євро, тому зростає ймовірність того, що футболіст залишиться в нинішній команді.

Минулого сезону 25-річний гравець 32 рази з'являвся на полі в складі Наполі і 17 разів вразив ворота суперників, віддавши при цьому чотири результативні передачі.