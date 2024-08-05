Італія

Жахливі новини для Аталанти.

Напередодні стало відомо, що італійський нападник бергамаської Аталанти Джанлука Скамакка травмував коліно під час товариського матчу проти Парми (4:1).

Лікарі "Богині" одразу забрали 25-річного виконавця на детальне медичне обстеження, результати якого шокували вболівальників клубу.

Шість-сім місяців — такий термін відновлення після пошкодження меніску доведеться провести футболісту поза межами поля.

Таким чином про повернення Скамакки до гри в 2024 році взагалі не йдеться, і, можливо, він пропустить не тільки гру проти мадридського Реала за Суперкубок УЄФА, що має відбутись уже незабаром, а й чималий період після початку нового календарного року.

У минулому сезоні Джанлука провів 44 матчі, забив 19 голів та віддав вісім гольових передач.