Італія

Бразилець залишається в Туріні.

Центральний захисник Ювентуса Бремер продовжив трудову угоду з туринським клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

Зазначається, що контракт було підписано до 30 червня 2029 року.

Бремер Сілва приєднався до Ювентуса влітку 2022 року, перейшовши з Торіно за 47 млн. євро. Минулого сезону він відіграв за "стару сеньйору" 40 матчів, забив три голи та отримав десять жовтих карток.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль цікавиться Бремером.