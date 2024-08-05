Італія

35-річний футболіст хоче повернутися в колишню команду.

Нападник збірної Чилі Алексіс Санчес визначився з клубом, у якому він продовжить кар'єру після того, як залишить Інтер.

Як повідомляє Sky Sport Italia, 35-річний форвард має намір перейти в Удінезе, за який він виступав з 2006 по 2011 рік.

Минулого сезону Санчес забив 4 голи і віддав 5 результативних передач у 33 матчах Інтера у всіх турнірах.

Раніше чилієць виступав за такі клуби, як Барселона, Арсенал, Манчестер Юнайтед і Марсель.