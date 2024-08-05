Італія

Гравець може продовжити кар'єру в Аталанті.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль може зіграти в Лізі чемпіонів у майбутньому сезоні.

28-річний футболіст потрапив у сферу інтересів Аталанти. Клуб із Бергамо шукає заміну Джанлуці Скамакці, який вибув до кінця року через важку травму, і француз потрапив до шорт-листа чинних переможців Ліги Європи.

Антоні Марсьяль став вільним агентом після того, як пішов із Манчестер Юнайтед після закінчення минулої кампанії.

Нагадаємо, що форвард виступав за "червоних дияволів" упродовж дев'яти років, відзначившись 90 забитими м'ячами і 47 асистами в 317 поєдинках команди у всіх турнірах.