Італія

Галено із Порту може приєднатися до туринського клуба.

Вінгер Порту Галено може вирушити на підвищення до більш сильного чемпіонату, а саме до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний бразилець отримав пропозицію від туринського Ювентуса, потрапивши до списку на підсилення позиції вінгера.

Порту хоче заробити на Галено 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів — саме такі цифри назвали Ювентусу.

Зазначимо, що у минулому сезоні Галено забив 16 голів та віддав 12 асистів у всіх турнірах за Порту. До слова, 4 голи та 3 асисти бразилець записав на свій рахунок у двох матчах групового етапу Ліги чемпіонів.