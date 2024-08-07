Італія

Клуби ніяк не можуть поставити крапку в перемовинах.

Бразильський фланговий захисник Емерсон Роял цього літа надзвичайно близький до того, аби залишити лондонський Тоттенгем, до складу якого долучився влітку 2021 року за 25 млн євро.

25-річний виконавець потрапив до поля зору італійського Мілана й "россонері" наразі намагаються знайти найліпший шлях до придбання гравця.

Але захопити "шпор" зненацька так і не вийшло — пропозиція в 10 млн євро англійців не зацікавила, тож довелось відкладати більші кошти.

Наразі йдеться про близько 15 млн євро + бонуси за придбання бразильця, проте й цього не достатньо.

Тоттенгем хоче, аби Мілан додав ще пів мільйона євро до своєї останньої ставки, і тоді лондонці дадуть дозвіл на медичний огляд для гравця та підписання контракту, які вже заплановані італійською стороною.

У минулому сезоні Емерсон провів 22 матчі в АПЛ та забив один гол.