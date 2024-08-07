Італія

Бергамаскам терміново потрібен новий форвард.

Бергамаську Аталанту цього літа спідкала дуже погана новина — із травмою коліна, щонайменше, до кінця року вилетів їхній провідний нападник Джанлука Скамакка.

Таким чином "Богиня" потребує нового форварда вже тут і зараз, бо за кілька днів у неї матч за Суперкубок УЄФА проти мадридського Реала та невдовзі початок нового сезону Серії A.

Це змушує клуб іти на трансферний ринок і одного кандидата Аталанта вже знайшла.

Італійський нападник аргентинського походження Маттео Ретегі з генуезького Дженоа є одним із претендентів на трансфер.

25-річний виконавець брав участь у чемпіонаті Європи-2024 в складі національної збірної, а за минулий сезон відіграв 31 матч, забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі.

Наразі "грифони" та "оробічі" опрацьовують можливий варіант домовленості.