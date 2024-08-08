Італія

Новачок Удінезе прокоментував свій трансфер.

Фріульський Удінезе цього літа забезпечив собі трансфер найкращого гравця чемпіонату Європи-2024 серед юнаків віком до 19 років, нападника збірної Іспанії Ікера Браво з леверкузенського Баєра.

Після долучення до складу "зебренят" новачок дав перше велике інтерв’ю.

"Перед чемпіонатом Європи я вже ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Я вважаю, що Удінезе — ідеальний клуб для мене, щоб рости і вдосконалюватись.

Це буде мій перший сезон у Італії, і я знаю, що мені доведеться дуже багато працювати. Я хочу бути доступним для вибору тренера. Навіть якщо це буде лише на кілька хвилин, я хочу допомогти всім, чим можу.

Алексіс Санчес? Я спостерігав за його грою, коли був дитиною. Якщо він доєднається до клубу знову, у мене буде великий чемпіон поруч зі мною, і ми говоритимемо однією мовою. Поруч із ним я зможу вбирати в себе знання, як губка.

Успіх Баєра? У них була дуже сильна команда, із великою кількістю досвідчених гравців, а тренер вирішив дати їм простір. Я скористався цим досвідом, щоб багато чому навчитись.

Я був радий такому інтересу з боку Удінезе з перших днів перемовин. Я бачив, як Ді Натале творив історію футболу тут, а також Де Пауль, Куадрадо та багато інших талантів пройшли через цей клуб.

Я з нетерпінням чекаю, щоб потрапити в процес роботи й дізнатися про історію цього міста.

Деулофеу? Я знаю його з часів Ла Масії, він був для мене референтом. Ми багато спілкувались останніми днями, і я сподіваюся, що незабаром ми зіграємо.

Кумири? Я люблю Фернандо Торреса, але мій кумир — Кріштіану Роналду. Я сподіваюсь забити багато голів у цьому сезоні. 10 або 15.

Я також бачу себе на рівні національної збірної вже за пару років. Можливо, уже на наступному чемпіонаті світу гратиму з Ніко Вільямсом і Ламіном Ямалом.

Що пішло не так у Реалі? Нічого надзвичайного там не сталось, це не проблема, що вони вирішили не використовувати опцію купівлі. Реал — це великий клуб із найкращими гравцями світу в складі. Вони ухвалили своє рішення, а я натомість щасливий бути тут.

В Удінезе я вибрав 21 номер, бо він мені завжди подобався. Великі гравці, такі як Зідан і Дібала, також носили його, але не в цьому причина", — заявив іспанський виконавець.

Ікер Браво в минулому сезоні в семи матчах Юнацької ліги УЄФА забив три голи та віддав дві гольові передачі.