Італія

Еван Ндіка поділився своїми думками про новачків клубу.

Захисник Роми Еван Ндіка прокоментував новачків італійської команди, зокрема українського форварда Артема Довбика.

"Поки що я провів з ним лише 2-3 тренування, але цього було достатньо, щоб я міг сказати, що це дуже сильний центрфорвард. Я в цьому впевнений.

Це стосується й інших наших новачків — Енцо Ле Фе та Матіаса Соуле. Це також сильні та технічні футболісти. Я впевнений, що вони допоможуть нам виступити краще, ніж минулого сезону. Ми допомагаємо їм адаптуватися", — наводить слова Ндіки La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялося, що Довбик та Шомуродов прибудуть на збір Роми в Англії.