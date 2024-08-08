Еван Ндіка поділився своїми думками про новачків клубу.
Еван Ндіка, Getty Images
08 серпня 2024, 17:42
Захисник Роми Еван Ндіка прокоментував новачків італійської команди, зокрема українського форварда Артема Довбика.
"Поки що я провів з ним лише 2-3 тренування, але цього було достатньо, щоб я міг сказати, що це дуже сильний центрфорвард. Я в цьому впевнений.
Це стосується й інших наших новачків — Енцо Ле Фе та Матіаса Соуле. Це також сильні та технічні футболісти. Я впевнений, що вони допоможуть нам виступити краще, ніж минулого сезону. Ми допомагаємо їм адаптуватися", — наводить слова Ндіки La Gazzetta dello Sport.
Раніше повідомлялося, що Довбик та Шомуродов прибудуть на збір Роми в Англії.