Італія

Обидва футболісти пропустили частину зборів через проблеми з візами.

Одразу два нападники Роми Артем Довбик та Ельдор Шомуродов сьогодні приєднаються до команди, яка проводить збори в Англії. Про це повідомляє LaRoma24.it.

Раніше обидва футболісти мали проблеми з візами, через що пропустили частину тренувальних зборів. Наразі ці проблеми були вирішені.

У минулому спарингу, який пройшов 6 серпня, Рома обіграла Барнслі (4:0). Свій наступний матч "вовки" проведуть проти Евертона, у якому виступає українець Віталій Миколенко. Гра відбудеться 10 серпня.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно Довбик перейшов у Рому з Жирони, а Шомуродов повернувся після оренди у Кальярі.