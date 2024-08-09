Італія

Іспанець повертається у великий футбол.

Іспанський воротар Давід де Хеа підписав контракт із флорентійською Фіорентиною. Про це повідомляє офіційний сайт "фіалок".

33-річний гравець перейшов до Фіорентини на правах вільного агента. Умови трудової угоди не повідомляються, але напередодні з'явилася інформація, що італійський клуб запропонував колишньому голкіперу збірної Іспанії зарплатню у розмірі трьох мільйонів євро на рік.

Востаннє Давід де Хеа виходив на футбольне поле в офіційному матчі 3-го червня 2023 року, у фіналі Кубка Англії. У тому матчі Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті із рахунком 1:2.