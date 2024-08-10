Італія

Неаполітанці погодили умови контракт з ексвінгером Шахтаря.

Нападник лісабонської Бенфіки Давід Нерес близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, неаполітанці погодили умови особистого контракту з 27-річним бразильцем, який погодився приєднатися до італійської команди.

Зазначається, що Наполі також просувається в переговорах із Бенфікою та обговорює суму трансферу, яка має скласти близько 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Давід Нерес провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять гольових передач. Його контракт із Бенфікою розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що взимку 2022 року бразильський вінгер перейшов до Шахтаря за 12 млн євро, проте через повномасштабне російське вторгнення він не встиг провести жодного офіційного матчу у футболці "гірників".