Італія

Лондонці хочуть якомога більше отримати грошей за бельгійського форварда.

Неаполітанський Наполі, як і раніше, зацікавлений у купівлі нападника лондонського Челсі Ромелу Лукаку, але готовий зробити це тільки на своїх умовах. Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво неаполітанського клубу готове заплатити "синім" 30 млн. євро за 31-річного бельгійця. В свою чергу, Челсі вимагає 43 млн. євро. Перемовини між клубами тривають.\

Зазначається, що в Лукаку особисто зацікавлений головний тренер Наполі Антоніо Конте, який працював з бельгійцем у міланському Інтері.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Ромелу Лукаку виступав на правах оренди за римську Рому, відігравши 47 матчів, забивши 21 гол та віддавши 4 результативні передачі.