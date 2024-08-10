Італія

Чилієць підписав дворічний контракт із "фріульцями".

Центральний нападник Алексіс Санчес став гравцем Удінезе, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Угоду з 35-річним чилійцем розраховано до кінця червня 2026 року. Інтер, свій попередній клуб, він залишив на правах вільного агента.

У сезоні-2023/24 Санчес узяв участь у 33 матчах "нерадзуррі" в усіх турнірах, відзначившись 4 голами та 5 асистами. Алексіс допоміг міланському клубу здобути чемпіонство та виграти Суперкубок Італії.

Саме в Удінезе розпочалася європейська кар'єра нападника. До Серії А він перебрався влітку 2006 року, залишивши рідний Кобрелоа.

Станом на зараз, на рахунку Санчеса 21 гол та 20 асистів у 112 матчах за "фріульців". Залишив команду Алексіс влітку 2011 року, коли Барселона віддала за нього 26 мільйонів євро.

Після каталонців нападник грав за Арсенал, Манчестер Юнайтед, вищезгаданий Інтер і Марсель, а також представляв збірну Чилі.