Спортивний директор Наполі Джованні Манна поділився коментарем про можливе підписання форварда Челсі Ромелу Лукаку. 

Раніше повідомлялося, що Наполі може обміняти Віктора Осімгена на Лукаку й отримати ще 70 млн євро зверху від Челсі. 

"Зараз він гравець Челсі. Ми спокійні. Ми дивимося різних нападників. 

Давид Нерес? Ми стежимо за кількома гравцями на ринку", — наводить слова Манни журналіст Фабріціо Романо

Нагадаємо, минулий сезон Лукаку провів в оренді в Ромі. На його рахунку 21 забитий м'яч і чотири результативні передачі в 47 зустрічах. 