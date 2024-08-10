Італія

У Неаполі зберігають спокій.

Спортивний директор Наполі Джованні Манна поділився коментарем про можливе підписання форварда Челсі Ромелу Лукаку.

Раніше повідомлялося, що Наполі може обміняти Віктора Осімгена на Лукаку й отримати ще 70 млн євро зверху від Челсі.

"Зараз він гравець Челсі. Ми спокійні. Ми дивимося різних нападників.

Давид Нерес? Ми стежимо за кількома гравцями на ринку", — наводить слова Манни журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, минулий сезон Лукаку провів в оренді в Ромі. На його рахунку 21 забитий м'яч і чотири результативні передачі в 47 зустрічах.