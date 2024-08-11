Італія

Однак з’явилась цікава перешкода швидкому переходу гравця.

Бразильський фланговий захисник Емерсон Роял цього літа опинився за крок від того, аби залишити лондонський Тоттенгем, який свого часу не пошкодував 25 млн євро заради трансферу гравця з каталонської Барселони.

Ще за ходом минулого сезону перелік клубів-претендентів на 25-річного виконавця постійно поповнювався новими, подекуди — дуже гучними назвами, проте безпосередньо з пропозиціями на "шпор" вийшов тільки італійський Мілан.

Клуби довго намагались вирішити грошове питання, але зрештою домовились про трансфер за 15 млн євро, тоді як гравець отримає контракт до 2028 року із зарплатнею в 2,5 млн євро за сезон.

Додаткового в Мілана буде опція продовження угоди ще на один сезон.

Медогляд Емерсона відбуватиметься в понеділок, 12 серпня, але процес реєстрації може розтягнутись за часом через відсутність паспорта країни-члена ЄС у бразильця.

У минулому сезоні Емерсон провів 22 матчі в АПЛ та забив один гол.