Італія

Бергамаски шукають більше варіантів для посилення складу.

Важка травма італійського нападника Джанлуки Скамакки — це те, що докорінно змінило настрій у розташуванні бергамаської Аталанти в контексті підготовки до нового сезону.

"Богиня" кинулась рятувати ситуацію й одразу підписала форварда генуезького Дженоа Матео Ретегі за 25 млн євро.

Однак незавершеними є питання й щодо інших проблемних позицій.

Зокрема, "оробічі" дуже хотіли підсилити фланги, і тому звернулись до бразильського Фламенгу за їхнім захисником Веслі Вінісіусом Франсою Лімою, більш відомим як просто Веслі.

20-річний виконавець — відносно нове ім’я навіть для внутрішнього ринку, адже залишив молодіжний склад "червоно-чорних" лише на початку 2023 року.

Після цього на його рахунку вже назбиралось 83 матчів (2 голи + 2 асисти) у складі "дорослої" команди.

Трансфер буде не з дешевих — 15 млн євро та бонуси.