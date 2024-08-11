Італія

Керманич Мілана вчергове підтримав не чужу для нього країну.

Головний тренер італійського Мілана та екснаставник донецького Шахтаря португалець Паулу Фонсека кількома днями раніше взяв участь у віртуальній конференції "Volia Space", під час якої вчергове привітав Україну із останніми здобутками на Іграх-2024 у Парижі.

"Медалі, завойовані Україною на Олімпійських іграх у Парижі, багато говорять про український народ. Про те, наскільки він хоробрий, наскільки він конкурентоспроможний, наскільки він амбіційний.

Усі перемоги України в цей момент є особливими", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що Мілан розпочне сезон із домашнього матчу проти Торіно 17 серпня.