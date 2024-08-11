Француз був замінений на 23-й хвилині гри.
Рафаель Варан, Getty Images
11 серпня 2024, 23:05
Рафаель Варан отримав травму в першому ж матчі за Комо.
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Ексзахисник Манчестер Юнайтед, який приєднався до нової команди як вільний агент, був замінений уже на 23-й хвилині дебютної гри — проти Сампдорії в Кубку Італії.
Goal зазначає, що у француза виникли м'язові проблеми.
Минулого сезону Рафа Варан відіграв за Манчестер Юнайтед 32 матчі та забив один гол.