Італія

Футболіст зачарований перспективами клубу.

Новачок Комо Рафаель Варан прокоментував трансфер в італійський клуб, який підвищився у класі і виступатиме в Серії А.

"Те, що мене переконало – це спільний проєкт. Це дуже цікавий проєкт, для мене це також можливість допомогти клубу, досягти певної мети, реалізувати мої особисті амбіції прийти сюди і спробувати нові виклики.

Сеск, звичайно, відіграв важливу роль у тому, щоб переконати мене, але цей новий виклик, з новим чемпіонатом, скажімо так, містив усі елементи, щоб переконати мене приїхати сюди.

Це була якась особлива дискусія, ми просто говорили з Фабрегасом про футбол. Мені дуже сподобалася його ігрова філософія, ідеї, які він запропонував, у нас було багато спільних ідей.

Сеск, звичайно, людина, яка любить перемагати, і найскладнішим завданням було припинити цю розмову, не продовжувати її. Однак ще раз тут є всі елементи для спільного проєкту.

Насамперед що я маю зробити, що ми повинні зробити як команда, – підготуватися фізично. Ми також повинні навчитися грати разом, тому що в команді багато нових гравців.

Однак нам також потрібно розібратися, як підходити до всіх тактичних прийомів, які вимагає тренер. І, на мою думку, ми повинні брати гру за грою, дивитися, як ми починаємо чемпіонат, і намагатися зростати від матчу до матчу", – сказав Варан.

Минулого сезону Рафа Варан відіграв за Манчестер Юнайтед 32 матчі та забив один гол.