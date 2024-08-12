Італія

Гравець повернувся з Олімпіади-2024 одразу в новий клуб.

Марокканський футбол продовжує набирати оберти й нещодавно на Олімпійських іграх-2024 у Франції представники цієї країни вибороли бронзовий комплект нагород.

Одним із ключових виконавців у складі "атласних левів" був півзахисник французького Реймса Амір Річардсон, який після завершення змагань лише на кілька годин навідався до розташування свого клубу.

Бо далі на 22-річного юнака очікувала мандрівка у Флоренцію, де місцева Фіорентина представила його в якості свого нового футболіста.

Цей трансфер коштував "ліліям" 10 млн євро. Реймс також отримає 10% від наступного продажу футболіста.

Контракт підписано до 2029 року, зарплатня — 1,2 млн євро за сезон.

Річардсон у минулому сезоні провів 28 матчів, забив три голи та віддав один гольовий пас.