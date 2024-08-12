Італія

Формування оборони команди Ванолі триває.

Незважаючи на невдалий виступ на чемпіонаті Європи-2024, гравці збірної Хорватії все одно користуються чималим попитом на трансферному ринку цього літа.

Зокрема, активно полюють клуби за фланговим захисником амстердамського Аякса Борною Сосою.

Інтерес щодо 26-річного виконавця виказувала андалузька Севілья, однак усе йде до того, що першість у перегонах залишить за собою італійський Торіно.

Це буде річна оренда з опцію викупу за приблизно 7 млн євро й для гравця вже готовий контракт на загалом чотири роки виступів у Серії A.

Соса в минулому сезоні відіграв 27 матчів та зробив п’ять гольових передач.