Іспанія

Футболіст можливо змінить команду.

Севілья на шляху до укладання угоди з Борна Сосою - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Соса, який має непогану техніку та гру в обороні, виглядає обіцяючим переходом до складу Севільї. Повідомляється, що перемовини вже тривають на повну потужність, а це вказує на серйозний інтерес обох сторін.

В ЗМІ також з'явилася інформація про можливий перехід Маркоса Акуньї до Астон Вілли.

В умовах цієї невизначеності, команда з обачливістю стежить за ситуацією, очікуючи наступних кроків щодо трансферів обох гравців. Минулого сезону лівий захисник провів понад 30 матчів в усіх турнірах та зробив 14 результативних дій.