Італія

Новий клуб — геть нове життя.

Літо 2024 році в своєму житті іспанський нападник Альваро Мората запам’ятає назавжди.

31-річний виконавець виграв чемпіонат Європи-2024 в Німеччині в складі національної збірної, після чого залишив мадридський Атлетіко на користь трансферу до італійського Мілана.

І вже на новому місці Альваро відчув, що настав час змін і на особистому фронті.

Іспанець оголосив про розлучення із своєю дружиною, відомою моделлю Аліче Кампелло, після восьми років стосунків.

У пари за цей час народилось чотири дитини.

"Після періоду роздумів, ми з Аліче прийняли рішення розійтися. Це були чудові стосунки, засновані на взаємній повазі, у яких ми любили один одного і багато допомагали один одному.

Це були чудові роки, плодом яких стали наші четверо дітей. Без сумніву, найкраще, що ми коли-небудь робили.

Це болюче рішення, за яке ми просимо поваги і співчуття. Не вигадуйте історій заради хвилинної популярності, тому що я повторюю: ніколи не було браку поваги, лише багато постійних непорозумінь, які потроху псують все.

Аліче завжди займатиме особливе місце в моєму серці, і все, що ми пережили разом, було неймовірним і великим життєвим уроком", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що нещодавно Мората дістав покарання від УЄФА через скандування під час святкування перемоги на Євро-2024.