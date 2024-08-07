Інше

Гравці збірної Іспанії отримали дискваліфікацію.

В УЄФА прийняли рішення щодо покарання для півзахисника Родрі та нападника Альваро Морати за скандування про Гібралтар, передає офіційний сайт організації.

Виконавці збірної Іспанії під час святкування перемоги на Євро-2024 співали, що вищезгадана країна є іспанською територією. Футбольна асоціація Гібралтару відреагувала на скандування скаргою, а в УЄФА вирішили дискваліфікувати Родрі та Морату на один матч.

У заяві організації йдеться про те, що гравці покарані за "недотримання загальних принципів поведінки, порушення основних її правил, використання спортивних подій для проявів неспортивного характеру і дискредитацію футболу, як спорту, та УЄФА зокрема".

Таким чином, півзахисник і нападник не допоможуть своїй національній команді в матчі проти збірної Сербії в 1 турі Ліги Націй-2024/25. Ця зустріч має відбутися 5 вересня.